Crotone. Stretta dei vigili urbani, 42 multe in una sola giornata

Ben 42 multe per violazioni al codice della strada contestate ad altrettanti automobilisti in sola giornata tanti in centro quanto in periferia. È questo parte del bilancio delle attività repressive eseguite dalla Polizia Locale di Crotone, agli ordini del comandante Antonio Cogliandro.

Tra le multe anche alcune, sette per la precisione, sono scattate per non aver utilizzato le cinture di sicurezza, ma anche una per il proprietario di un veicolo che è stato sorpreso senza la prevista revisione del veicolo.

Sul fronte dei controlli anti abusivismo, poi, la polizia locale ha elevato una pesante sanzione ad una attività di vendita di un marchio nazionale, in località Passovecchio, che era senza autorizzazione.

In pieno centro, invece, è scattata la sanzione per un ambulante di frutta a cui è stato anche sequestrato un quintale di prodotti, successivamente devoluti in beneficienza alla mensa dei poveri “Padre Pio”, della Caritas locale.

Sul viale Gallucci è stato sanzionato un cittadino gettava l’immondizia nei cassonetti rifiuti intorno alle 16.30, cioè in un orario non consentito. In via dei Mille, infine, sono stati controllati dei lavori edili che sono risultati però in regola con la concessione, ma per salvaguardare la sicurezza e la salvaguardia della incolumità pubblica e privata sono stati avvisati gli ispettori del lavoro.