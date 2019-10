Blitz a Ciccarello: un arresto, dieci denunce e 22 veicoli sequestrati

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

È di un arresto, dieci denunce in stato di libertà e 22 veicoli sequestrati il primo bilancio del servizio straordinario che ha impegnato dalle prime luci dell’alba di questa mattina, nel popolare quartiere di Ciccarello, a Reggio Calabria, più di 150 Carabinieri, i “cacciatori” dello squadrone eliportato di Vibo Valentia e diverse squadre del 14° battaglione mobile “Calabria” e le unità cinofile (QUI).

Proprio grazie all’impiego di quest’ultime è finita in arresto una persona, già nota alle forze dell’ordine, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Ai dieci denunciati invece si contesta il furto aggravato di energia elettrica. Controllato, poi, 250 mezzi parcheggiati nelle aree limitrofe, e sono stati sequestrati una ventina di veicoli ed elevate 57 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

A finire in manette è stato M.A., un 47enne con precedenti penali. I militari della sezione operativa della Compagnia del capoluogo, appostati in una zona defilata, hanno notato che l’uomo, dopo aver scavalcato un muretto di cemento attiguo ad un cancello, ha gettato per terra un sacchetto di plastica.

L’involucro, recuperato dai militari dell’aliquota di primo intervento presenti sul posto, conteneva al suo interno oltre 30 grammi di cocaina e marijuana, suddivisa in dosi.

I militari hanno quindi verificato con i tecnici dell’Enel dei contatori, da cui ne sono scaturite le denunce per il furto di energia: si tratta di dieci pregiudicati ritenuti responsabili, a vario titolo, di aver effettuato degli allacci abusivi alla rete per alimentare illecitamente le proprie abitazione.