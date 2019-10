Omicidi di ‘ndrangheta in territorio lombardo: 7 ergastoli in Cassazione

Sette ergastoli sono stati inflitti dalla quinta sezione penale della Cassazione ad altrettanti imputati legati a consorterie di ‘ndrangheta originarie del vibonese e catanzarese e trapiantate in territorio lombardo .

Le condanne arrivano nell’ambito del processo nato dall’operazione antimafia denominata “Bagliore”, scattata l’11 aprile 2011(QUI) e che ha fatto luce su 20 anni di storia criminale sull’asse Calabria-Lombardia e sugli omicidi “eccellenti” dell’ex capo della “cupola” lombarda della ‘ndrangheta, Carmelo Novella, originario di Guardavalle , ucciso il 14 luglio 2008 a San Vittore Olona, di Antonio Tedesco, pure lui di Guardavalle, ucciso il 27 aprile 2009 in provincia di Como, e di Rocco Stagno, di Monterosso Calabro, scomparso il 25 marzo 2009 in Lombardia.

In particolare, per l’assassinio di Novella carcere a vita per Cristian Silvagna, 46 anni, di Bollate (Mi), mentre per l’omicidio Tedesco per Sergio Sestito, 51 anni, di Palermiti.

I fratelli Rocco e Francesco Cristello, di 56 e 49 anni, di San Giovanni di Mileto, Claudio Formica, 54 anni, di San Giovanni di Mileto, Leonardo Prestia, 46 anni, e Massimo Zanchin, 44 anni, di Cessaniti, invece dovranno scontra suddetta pena per l’omicidio di Rocco Stagno.

Per l’omicidio Stagno è infine arrivato un unico annullamento con rinvio per Francesco Elia, 46 anni, di San Giovanni di Mileto. Per Elia sarà necessario un nuovo processo d’appello.