Prescrizione. Gratteri si confronta con gli avvocati: “Non è il vero problema. Lo sono i processi fermi”

Il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha preso parte alla tavola rotonda organizzata per oggi dalla Camera penale catanzarese sul tema della prescrizione.

“Ho più volte detto che il problema non è la prescrizione. La prescrizione è un problema a valle, vuol dire non affrontare e non risolvere i problemi della giustizia”, ha dichiarato Gratteri a margine dell’incontro con i legali.

Il Procuratore ha poi proseguito: “Un legislatore o uno statista deve porsi un’altra domanda: per quale motivo nei processi i fascicoli rimangono fermi 5-6 anni negli armadi dei pubblici ministeri e 4-5 anni negli armadi dei giudici? Questa è la mamma di tutte le domande. Nel momento in cui si risolve questo problema a monte – ha concluso Gratteri – poi non parleremmo più di prescrizione”.