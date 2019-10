Un 37enne crotonese è stato arrestato dai Carabinieri della città pitagorica in esecuzione di un ordine di per espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. L’uomo dovrà espiare un residuo pena di un anno di reclusione, poiché riconosciuto colpevole di furto, commesso nel 2007. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.