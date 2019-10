Ottobre rosa: due giornate di screening gratuiti per le donne della Locride

Anche quest’anno e per il secondo consecutivo il team dell’Associazione “Angela Serra” Sezione Locride si dichiara ben contenta di aver avuto l’opportunità di operare nel messe dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

All’interno di una campagna di sensibilizzazione, lo scorso week-end, sono state offerte alle donne del comprensorio due giornate di screening mammografici gratuiti.

Lo si è fatto in collaborazione con l’ASP di Reggio Calabria che ha messo a disposizione i locali e alcune strumentazioni del Reparto di Radiologia dell’Ospedale “Spoke” di Locri e grazie alla partecipazione di tecnici e medici specializzati incaricati dall’Associazione, i quali hanno prestato servizio in maniera del tutto volontaria.

Consapevoli del fatto che due giornate non sono state sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell’intero territorio ma con l’obiettivo forte di sensibilizzare la popolazione a questo tipo di problematica ed a porre l’accento sull’importanza della prevenzione che consideriamo essere un’arma imprescindibile e fondamentale se pensiamo che fare prevenzione ha significato abbassare la mortalità del 35% per questo tipo di neoplasia.

Si è dunque stabilito, per dare una priorità, di seguire dei parametri: per quanto riguarda l’esame mammografico età anagrafica comprensiva tra i 45 e i 74 anni come previsto dalle linee guida nazionali; ereditarietà (aver avuto in famiglia in un rapporto di madre-zia-sorella casi di tumore al seno o all’ovaio); non aver effettuato un esame mammografico negli ultimi due anni.

Invece rispetto all’ecografia mammaria: consigliata un’età inferiore ai 45 anni; fattore ereditario; presenza di noduli evidenti o riscontrabili attraverso l’esame dell’autopalpazione o in presenza di particolari secrezioni della ghiandola.

L’Associazione già attiva dal 2018 presso il Polo Sanitario Territorio di Siderno (Ex Ospedale) vuole offrire sempre un maggiore servizio e per fare questo chiede la vicinanza e il supporto dei cittadini.