Cosenza: finisce in carcere stalker 51enne recidivo all’evasione

È finito in carcere per evasione M.R., 51enne pregiudicato cosentino recidivo. La squadra volante della questura di Cosenza lo ha arrestato dopo che l'uomo, sottoposto ai domiciliari per stalking, si è reso responsabile di evasione nella stessa giornata del suo fermo e qualche giorno dopo, col pericolo che continuasse a molestare la sua vittima.

Con un'apposita ordinanza il tribunale di Cosenza ne ha disposto la custodia cautelare nella casa circondariale della città.