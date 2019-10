Commemorazione della strage di Melissa con Oliverio e Landini

Il prossimo 29 ottobre ricorreranno i 70 anni dalla strage di Melissa, nota anche come eccidio di Fragalà, quando tre giovani contadini, due uomini e una donna, furono uccisi dalla polizia in seguito all’occupazione delle terre incolte del latifondo del barone Berlingieri.

In occasione di questo rilevante anniversario, il Comune di Melissa, con la collaborazione e il sostegno della Regione Calabria, organizza una “due giorni” per onorare la memoria delle vittime e affrontare il tema attualissimo dello sviluppo e del lavoro con gli strumenti della riflessione storica e dell’analisi politica, economica e sociale.

Le manifestazioni, che si realizzeranno con il patrocinio della Camera dei Deputati, della Regione Calabria e della Provincia di Crotone, hanno ottenuto le adesioni delle parti sociali e di altri soggetti istituzionali.

“È doveroso da parte nostra – ha commentato il Presidente della Regione, Mario Oliverio - riaccendere la memoria collettiva su un avvenimento cruciale nella storia delle lotte contadine per la terra in Italia, che raggiunsero in Calabria il culmine a fine ottobre del 1949 con l’uccisione di due uomini e una donna, tre giovani braccianti che chiedevano, coraggiosamente, di poter esercitare il proprio diritto al lavoro. Per questo ho fortemente voluto che la Regione Calabria affiancasse e sostenesse l’Amministrazione comunale di Melissa nel promuovere una due giorni di studio, approfondimento e divulgazione, soprattutto pensando alle giovani generazioni, in occasione di un anniversario importante come quello dell’eccidio nel fondo Fragalà”.

“Voglio ringraziare – sottolinea il Sindaco di Melissa Raffaele Falbo – tutte le istituzioni e le personalità che hanno aderito al nostro invito a partecipare ad una ricorrenza per noi estremamente significativa. Innanzitutto la Camera dei Deputati per aver voluto patrocinare gli eventi e il Presidente Oliverio per la collaborazione e il sostegno della Regione Calabria. Per due giorni l’attenzione del dibattito politico e sociale si riaccende su Melissa e su tutta la vicenda delle lotte contadine. La mia comunità – prosegue il Sindaco - ha vissuto con dolore la barbara uccisione di tre giovani lavoratori della terra nel 1949 e che ha segnato in maniera indelebile l’identità di Melissa e del suo territorio. Allo stesso tempo, siamo orgogliosi di poter ricordare il loro sacrificio, nella consapevolezza che si è trattato di un episodio fondamentale nella crescita e nel lungo percorso di emancipazione della democrazia italiana, legata al tema del lavoro, dello sviluppo economico, culturale e sociale. Sono temi di estrema attualità ancora oggi e per questo invito tutti i calabresi a rivolgere lo sguardo a Melissa e alle radici del nostro presente”.

Il programma della due giorni, avrà inizio lunedì 28 ottobre nella sede del Museo del vino con due iniziative, entrambe condotte dalla giornalista Tiziana Selvaggi: alle 16.30 la presentazione del libro di Carlo Rizzo “Quel giorno a Melissa” con la partecipazione, oltre all’autore, dello scrittore Antonio Cosentino, del vicesindaco Carmine Macrì e dell’assessore comunale Mariapia Masino; successivamente, alle 17.30, il convegno “Melissa 1949-2019”, al quale prenderanno parte il Sindaco di Melissa Raffaele Falbo, il Segretario generale CGIL Cz-Kr-Vv Raffaele Mammoliti, il Segretario generale Cisl Cz-Kr-Vv Francesco Mingrone, il Segretario generale Uil Crotone Fabio Tomaino e i parlamentari Elisabetta Barbuto, Nico Stumpo, Antonio Viscomi.

Nella giornata del 29 ottobre, data nella quale ricorre il settantesimo che si commemora, alle 9.30 avrà luogo la deposizione di una corona al monumento sito nel fondo di Fragalà, dove si compì l’eccidio dei tre giovani, Francesco Nigro, Giovanni Zito e Angelina Mauro.

Alle ore 11.00, nei locali del Museo del vino la presentazione della borsa di studio “Fragalà”, mentre nel primo pomeriggio, alle ore 15.00, in Piazza del Popolo, si terranno gli interventi delle autorità e dei rappresentanti istituzionali con la partecipazione del Sindaco di Melissa, del Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini e del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio.

Al termine, alle 16.00, presso la Chiesa di San Nicola, il concerto della Banda musicale “Città di Melissa”, alle 17.00 la proiezione del docufilm di Enrico Le Pera “La via della Terra”, al Museo del vino dove, alle 18.30, si terrà il convegno conclusivo “Sud-Calabria-Melissa”, coordinato da Tiziana Selvaggi, al quale prenderanno parte, assieme al Sindaco della cittadina del crotonese, la consigliera regionale Flora Sculco, il Presidente della Provincia di Crotone Ugo Pugliese, la parlamentare Enza Bruno Bossio, il direttore de Il Crotonese Giuseppe Pipita, il giornalista Ilario Ammendolia, l’europarlamentare Pina Picierno, l’assessore regionale all’Ambiente Antonella Rizzo e il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio.