Incidente stradale a Cutro, un ferito e traffico in tilt

Erano appena passate le otto di questa quando una squadra dei vigili del fuoco di Crotone è dovuta intervenire nella vicina cittadina di Cutro dove si è verificato un brutto incidente stradale.

Il sinistro è avvenuto lungo in via Prima Nazionale e da quanto appreso dai soccorritori, nonostante l’impressionante impatto tra le due vetture coinvolte, così come testimoniano le foto, una persona è rimasta ferita sebbene lievemente e sottoposta alle cure dal Suem 118 prontamente arrivato sul posto. Al momento il transito sul tratto interessato è ad una sola corsia.