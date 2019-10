Incendi: fiamme nel laboratorio di una pasticceria nel catanzarese

Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina è intervenuta nelle prime ore pomeridiane in via Indipendenza, nel comune di Sersale, per un incendio che ha interessato il laboratorio di una Pasticceria.

Il locale, sito nel centro del paese, è strutturato su due livelli, piano strada punto vendita e piano superiore adibito a laboratorio. Le fiamme hanno completamente danneggiato le attrezzature ed i macchinari.

Al momento dell'incendio l'attività era chiusa per cui non si registrano danni a persone. In via precauzionale, in attesa di verifiche tecnico-strumentali più approfondite, è stato interdetto l'accesso ai locali.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione dell'incendio ed alla messa in sicurezza degli ambienti interni dell'attività commerciale. Sono in corso accertamenti per stabilire l'origine dell'incendio, al momento l'ipotesi più accreditata è quella accidentale. Sul posto carabinieri per quanto di competenza.