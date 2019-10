Finge rapimento per estorcere soldi alla madre, due denunce nel Torinese

Ha finto un sequestro di persona e per questo motivo un 23 anni e un 33enne di Gioiosa Ionica dovranno rispondere di tentata estorsione e simulazione di reato.

Il fatto è successo a Castellamonte, nel Torinese, dove il più giovane dei due ha simulato un sequestro per farsi dare dalla madre 32mila euro. Ma il caso è stato risolto in poco tempo e per il ragazzo e il suo amico è scattata la denuncia.

Tutto è nato a seguito della richiesta di intervento da parte della mamma del 23enne, che ha raccontato di aver ricevuto due telefonate; una del figlio, e l’altra del presunto sequestratore.

Poi i due hanno inviato sul cellulare della donna dei messaggi e fotografie del figlio imbavagliato e legato. I militari hanno quindi individuato il 23enne a Gioiosa Ionica, sotto casa dell’amico, mentre stava passeggiando con il cane.

Nell'abitazione di Gioiosa hanno poi recuperato cellulari, schede telefoniche e carte di credito. L’uomo di 33 anni, definito complice del finto sequestro, si è tuttavia dichiarato estraneo ai fatti quando si è presentato ieri sera ai militari.