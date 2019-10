Bisignano, operaio cade da un muro mentre lavora. Trasportato in ospedale con elisoccorso

Un operaio di 48 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere nel centro di Bisignano. L’uomo stava facendo dei lavori quando, per cause in corso di accertamento, è scivolato da un muro cadendo per terra. Sul posto è atterrato l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri della stazione locale, e gli uomini dell’ispettorato del lavoro per accertare quanto accaduto, in quanto, sarebbero state riscontrate violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi.