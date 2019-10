Hospice, Oliverio scrive a Belcastro: “Risolvere situazione della Fondazione”

Il Presidente della Regione, Mario Oliverio, ha scritto una lettera al dirigente generale del dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, Antonio Belcastro, in merito alla situazione dell’Hospice di Reggio Calabria.

Nella missiva il governatore chiede al dirigente regionale di “assumere con determinazione la problematica facendo, anche con atti formali” e di mettere in atto “tutto ciò che rientra nelle tue funzioni e possibilità per ricercare una soluzione positiva ad una questione che chiama in causa servizi e valori importanti in una civile comunità”.

Da settimane è in corso un confronto istituzionale sulla situazione di precarietà nel quale versa l’Hospice di Reggio Calabria.