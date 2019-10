Camigliatello. Rubano termosifoni nell’ex Alberghiero, beccati e arrestati

Due persone sono finite in arresto arrestate dopo essere state sorprese a rubare all’interno dell’ex Istituto Alberghiero di Camigliatello Silano, in località Federici del comune di Spezzano della Sila, e di proprietà del Comune.

I carabinieri della stazione locale, con il supporto di una pattuglia del posto fisso di Lorica, sono arrivati sul luogo dopo la telefonata di un cittadino che segnalava la presenza di due persone all’interno dell’immobile, oggi inutilizzato e chiuso.

Le pattuglie intervenute, dopo aver notato entrambe mentre salivano all’interno di una vettura parcheggiata poco lontano, li hanno bloccati impedendogli ogni via di fuga.

Nel corso della perquisizione, nel mezzo hanno trovato sei termosifoni che erano appena stati asportati dall’interno dell’edificio. Eseguito un sopralluogo nella scuola sono emerse sia impronte di calzature compatibili con quelle indossate dai due, che tracce di residui di acqua che sgorgava dagli innesti dei termosifoni, segno evidente che gli stessi erano stati rubati poco prima. Durante la perquisizione effettuata, inoltre, sono stati trovati degli strumenti ritenuti idonei per smontare i caloriferi.

I due, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati in flagranza di reato. Il furto dei caloriferi, per un valore di circa duemila euro, è stato denunciato dai responsabili del Comune di Spezzano della Sila, ai quali è stata restituita la refurtiva.

Al termine delle formalità di rito, i due sono stati portati nelle loro abitazioni e messi ai domiciliari su disposizione del magistrato di turno immediatamente informato dell’accaduto.

Il giorno successivo, all’esito dell’udienza di convalida, il gip presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato gli arresti e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma per entrambi.