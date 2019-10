Uil. A Rende i lavori per la nuova caserma ma a Cosenza i pompieri sono senza parcheggi

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Sono appena iniziati i lavori di demolizione della Caserma di Rende, ma era aprile del 2018 quando stava già per chiudere. “Oggi, dopo i nostri interventi e le nostre battaglie, siamo soddisfatti per aver tenuto i pompieri a Rende per un anno e mezzo in più” - dichiara Bonaventura Ferri, Segretario Generale della Uil Pubblica Amministrazione di Cosenza. “Se tutto procede per il meglio – aggiunge - la prossima estate i Vigili del Fuoco torneranno nella nuova sede rendese”.

Era il 29 di aprile, quando in una riunione convocata dal sindacato con i Vigili ed presenza di una rappresentanza del Consiglio comunale e del Sindaco Marcello Manna, quando si è riusciti infatti a scongiurare l’imminente chiusura della Caserma, arrivando a mantenerla attiva fino a fine del mese scorso.

Ma, chiusa Rende, i pompieri sono stati trasferiti nella sede Centrale di Viale della Repubblica a Cosenza. Il Comando si è impegnato per garantire le migliori condizioni ai lavoratori ma una grave difficoltà resta ancora irrisolta: “la mancanza di parcheggi sufficienti” fa ancora sapere Ferri.

“Nella città Bruzia, - va avanti il dirigente sindacale - ci sono parcheggi dedicati nei pressi di tutti gli edifici strategici, tranne per la Caserma dei Vigili del Fuoco”.

Il problema sarebbe nato dopo il trasferimento nel capoluogo dei Vigili rendesi, quando i disagi quotidiani sono diventati insostenibili per gli uomini che devono garantire la sicurezza di tutta la cittadinanza.

Il sindaco Manna, in una recente riunione, aveva detto che avrebbe parlato del problema col collega di Cosenza, e “anche noi - prosegue dirigente Uil - abbiamo scritto al Sindaco Occhiuto, e siamo in attesa di una risposta. Considerata la gravità del problema, certamente risolvibile – termina Ferri - chiediamo l’attenzione dei due Sindaci interessati per una soluzione, anche temporanea, fino alla riapertura della caserma di Rende”.