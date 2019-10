Pesca di frodo: sequestrati 150kg di tonno a Cirò Marina

Oltre un quintale di tonno alalunga è stato sequestrato ieri sera nel porto di Cirò Marina dagli uomini della Guardia costiera di Crotone nell’ambito di mirati controlli lungo la filiera della pesca che stanno interessando tutto l’areale Crotonese.

Il pescato – consistente in una dozzina di grossi esemplari di Tonno, per un perso di circa 150kg - è stato intercettato dai marittimi mentre giaceva in alcuni contenitori non idonei ed era stato appena scaricato sulla banchina.

Consultati i veterinari dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, il pesce è stato dichiarato dai non edibile e, pertanto, avviato a distruzione.

Dagli accertamenti esperiti, è risultato se il pescato – proveniente da acque locali nonostante i divieti in vigore - era diretto verso imprese commerciali del territorio nazionale, privo di qualsivoglia documentazione che ne attestasse la tracciabilità.

Solo pochi giorni fa, la Guardia costiera di Crotone aveva eseguito un altro sequestro, nel porto di Le Castella nel comune di Isola Capo Rizzuto, di circa 700 Kg di Lampughe.