Incendio rifiuti all’Ecoross, Comune: allertata subito l’ArpaCal

"Appena appresa la notizia dell'incendio all'Azienda Ecoross (LEGGI QUI), l’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano ha subito allertato l’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpacal) sollecitando tutte le verifiche approfondite del caso finalizzate ad accertare con celerità eventuali fonti di inquinamento atmosferico derivanti dalla grande colonna di fumo registrata nel pomeriggio di oggi e visibile a diversi chilometri di distanza".

È quanto fa sapere il Sindaco Flavio Stasi, il quale, "in attesa di ricevere ufficialmente informazioni precise sia sulla natura e sulle cause del grave incendio, sia soprattutto sullo stato e qualità dell’aria", raccomanda a tutti, soprattutto quanti risiedono nelle aree limitrofe, di prestare la massima cautela necessaria in questi casi.

Nell’immediatezza dell’accaduto, in attesa dello spegnimento dell’incendio (avvenuto intorno alle 17.30 di ieri) una pattuglia della Polizia Municipale era già sul posto dove si sono recati anche gli uomini della Protezione Civile e del settore comunale ambiente.