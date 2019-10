Roma: anche il sindaco di Corigliano-Rossano incontra Papa Francesco

Anche il sindaco della Città di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ha incontrato, insieme ad altri sindaci di diverse regioni italiane, Papa Francesco in occasione del 25° anniversario della nascita dell'Associazione ”Le Città dell'Olio”.

Nella mattinata di mercoledì 23 ottobre, infatti, una delegazione dell’Associazione nazionale, la quale riunisce 350 territori olivetati italiani, è stata ricevuta dal Santo Padre in occasione dell'udienza del mercoledì in Piazza San Pietro.

La delegazione, per l'occasione, era formata dal Presidente Enrico Lupi, dal direttore Antonio Balenzano, dal Vice-Presidente Vicario Marcello Bonechi (Castellina in Chianti) e dai Vice-Presidenti: Lina Novelli (Canino), Carmine Salce (CCIAA Chieti Pescara), Paolo Greco (Caprarica di Lecce), Orio Mocellin (Pove del Grappa), Stefania Moccoli (Trevi), Michele Sonnessa (Rapolla) ed Elio Sundas (Santadi); Stefania Moccoli (Trevi) membro di Giunta e dai consiglieri Irene Falcinelli (Spello), Giovanni Spinelli (Cesio), Rosy Silvestrini (Asolo), Domenico Pavone (Atri), Antonio Ghersinich (San Dormivo della Valle Dolina), Mauro Ribola (Monte Isola), Flavio Stasi (Corigliano-Rossano), Carmine Miranti (Ferrandina) e Andrea Zanlari (CCIAA Parma). Il Presidente Enrico Lupi e l'intero direttivo sopra elencato, al termine dell'udienza, hanno incontrato direttamente Papa Francesco per consegnargli un omaggio firmato dallo scultore trevigiano Marco Ruberti. La preziosa opera è stata realizzata con legno di ulivo, proveniente dall’Olivo secolare di San Emiliano (terra di San Francesco), quale simbolo di pace e di fratellanza.

Il sindaco Stasi, il quale fa parte del consiglio nazionale de “le Città dell'Olio”, si è detto onorato di partecipare all'incontro con Papa Francesco in cui ha vissuto momenti emozionanti ed indimenticabili. Domenica 27 ottobre, intanto, è in programma nella Città di Corigliano-Rossano la “Camminata tra gli Ulivi” con partenza, alle ore 09:30, da Contrada Celadi nell'area di Rossano.