Rotary Club Catanzaro: servizio di ricarica gratuito ai pazienti dell’ospedale

Giuseppe Mazzei, Antonio Mantella e Salvatore Perri

Un Club Service attento alle esigenze dei cittadini con uno sguardo a 360° sul territorio: questo è il Rotary Club Catanzaro presieduto da Giuseppe Mazzei che ha inaugurato all'interno dell'Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro un importante service che offre un servizio di ricarica gratuito ai pazienti-utenti della struttura ospedaliera.

“Le visite al pronto soccorso – ha affermato il presidente Mazzei - non sono programmabili e, spesso, si protraggono per ore. Quante volte sarà capitato di trovarsi in ospedale con il cellulare scarico, di non poter comunicare coi propri cari? Una situazione di emergenza che genera tensione emotiva. Per questa ragione nasce il progetto 'Ricarica Free, ideato e promosso dal nostro Club Service, che va nella direzione di migliorare l’accoglienza nell’ospedale Pugliese-Ciaccio.”

Grazie al Rotary sono state installate, all'interno dell'ospedale, tre stazioni di caricamento universali di ultima generazione: due all’interno del pronto soccorso e una nella sala d’attesa del reparto di rianimazione. I pazienti-utenti potranno ricaricare gratuitamente il proprio cellulare grazie ai cavetti compatibili con le principali marche di cellulari. Ogni colonnina consentirà di ricaricare otto cellulari contemporaneamente.

“Sono importanti questi contributi – ha evidenziato il direttore generale dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio”, Antonio Mantella; provenienti dalla società civile. Noi, come Azienda Ospedaliera, curiamo le persone ma non possiamo e riusciamo a dare attenzione a tutti gli aspetti che circondano i nostri pazienti-utenti. ll telefonino è ormai uno strumento fondamentale per comunicare, soprattutto nelle situazioni di emergenza. Ringrazio il Rotary Club Catanzaro per questo cambio di prospettiva, per averci fatto notare degli aspetti che spesso la routine sanitaria non ci fa vedere e aver offerto questo prezioso service.

“Il Rotary Club di Catanzaro - ha sottolineato l'assistente del Governatore Rotary Distretto 2100, Salvatore Perri - sta realizzando tante iniziative che mostrano una vicinanza fattiva ai bisogni della cittadinanza, come il recente contributo per l'apertura della palestra dedicata ai malati di fibrosi cistica a Lamezia.”

Alla presentazione era presente anche Alfredo Focà, past Governatore Distretto Rotary 2100.