“Palestre a cielo aperto”: la Regione punta sul turismo in montagna tra sport e natura

“Palestre a cielo aperto...sui monti della longevità”, è il titolo del progetto promosso dal Dipartimento Turismo e Spettacolo della Regione Calabria. Sport, divertimento e corretta alimentazione in un ambiente vitale, dinamico e accogliente: il giusto mix per un elisir di lunga vita.

Scenario perfetto sono i Parchi Nazionale della Calabria – Aspromonte, Pollino e Sila – il Parco Regionale delle Serre e la Riserva Naturale Regionale “Valli Cupe”, location ideali non solo per tutti i turisti appassionati di sport, che cercano una meta nella quale conciliare esperienza di viaggio, attività fisica e contatto con la natura, ma anche per le famiglie con bambini che possono godere della bellezza del paesaggio con i servizi e le strutture messe a disposizione, conoscendo il territorio e la sua identità, visitando i paesi e i borghi che ne fanno parte, gustando la sana e buona cucina mediterranea, entrando in contatto con la cultura e le tradizioni locali.

Il 26 e 27 ottobre 2019 si svolgerà la fase autunnale del progetto con eventi sportivi organizzati nel Parco Nazionale della Sila-Sila Grande e nel Parco Nazionale del Pollino allo scopo di promuovere il Turismo Naturalistico e le località turistiche montane regionali, valorizzando le peculiarità di ogni singolo territorio.

Si partirà sabato 26 ottobre, nella zona di Camigliatello Silano-Località Federici, in cui si svolgerà, in collaborazione con l'Asd TMC360 Sport, un'emozionante escursione - trekking per famiglie e giovani e trail running per gli amanti della corsa - alla scoperta dei meravigliosi paesaggi del Parco Nazionale della Sila, respirando l'aria fresca e pura dell'alta quota, godendo la serenità e la tranquillità dei boschi.

Il 27 ottobre, invece, ci si sposterà sul Parco Nazionale del Pollino per un'entusiasmante competizione di rafting e kayak sul fiume Lao denominata “Acqua e Terra Pollino Challenge”, a cura dell’Associazione Sportiva Lao Canyon Rafting e la Lao Rafting, patrocinata dalla Federazione Italiana Rafting e dalla Uisp che inseriscono la gara nel proprio calendario nazionale.

A far da cornice agli eventi sportivi ci saranno talk, degustazioni con eccellenze gastronomiche del territorio e animazione. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. A gennaio si terrà la fase invernale di “Palestre a cielo aperto...sui monti della longevità” nel Parco Nazionale della Sila-Sila Piccola e nel Parco Nazionale dell'Aspromonte.