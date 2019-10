Droga: pusher beccati nel cosentino, 5 arresti

Nella tarda serata di ieri, personale della Polizia di Stato in forza al Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, nel corso di due distinte operazioni di Polizia giudiziaria finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio nonché di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, traeva in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio S.M. 24 anni, S.I. 20enne, J.L. 33enne, B.A. 21enne e M. A.M.20 anni, tutti cittadini stranieri.

I FATTI | verso le ore 19.30 gli agenti hanno controllato di S.M. mentre stava per cedere della sostanza stupefacente ad un soggetto, subito scappato. S.M. è stavo trovato in possesso di due dosi di marijuana, poi, presso la sua abitazione sono stati sorpresi altri tre suoi connazionali S.I., J.L. e B.A. intenti a confezionare dosi, previa pesatura mediante l’utilizzo di un bilancino di precisione. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti oltre a 55 grammi di marijuana, vario materiale per il confezionamento e la somma contante di circa 170 euro.

In considerazione della gravità del fatto, i quattro sono stati tratti in arresto e, notiziato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, questi ha disposto che venissero sottoposti agli arresti domiciliari.

Sempre nella serata di ieri, in una piazza del Comune di Corigliano Rossano, M.A.M. è stato notato mentre cedeva due involucri di hashish ad un altro cittadino straniero, che ha tentato di disfarsene gettandoli a terra. Recuperata la sostanza stupefacente, gli operatori hanno fatto una perquisizione personale, rinvenendo altre due dosi, e poi una perquisizione domiciliare con il ritrovamento di ulteriori dosi per un peso complessivo di 6,50 grammi di “hashish”. Per i fatti accertati l'uomo è stato tratto in arresto.