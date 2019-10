La Cciaa di Catanzaro alla Fiera campionaria del Mezzogiorno

La Camera di Commercio di Catanzaro sarà presente alla Fiera Campionaria del Mezzogiorno che si terrà a Catanzaro dal 24 al 27 ottobre. L’Ente camerale ha infatti deciso di partecipare con un proprio stand informativo che sarà un avamposto a diretto contatto con le aziende espositrici ma anche con i cittadini che visiteranno la fiera.

Inoltre, nella prima giornata espositiva, la Camera di Commercio sarà presente con una postazione adibita al rilascio dello Spid e della Firma Digitale, servizi fondamentali per tutte le imprese e i cittadini. Per tutti coloro che saranno forniti di dispositivo di firma digitale o Cns sarà possibile aderire al cassetto digitale attraverso il quale sarà possibile estrarre gratuitamente visure ed altri documenti camerali.

“Sin dall’inizio del mio mandato alla guida della Camera di Commercio – ha detto Daniele Rossi, presidente dell’Ente camerale – ho inteso, assieme alla mia Giunta e al Consiglio, aprire ancora di più la Camera al territorio. Abbiamo già prodotto iniziative analoghe e il riscontro ottenuto è stato più che soddisfacente sia in termini di prestazioni offerte che di informazioni fornite alle imprese alla cittadinanza della provincia in merito ai servizi offerti dai nostri uffici. Queste attività, assieme al sostegno alle iniziative culturali di qualità, alla formazione e alla digitalizzazione delle imprese, nonché alle iniziative per l’internazionalizzazione, sono per noi il vero e proprio cuore della missione camerale e vogliamo continuare a lavorare in questa direzione, manifestando con azioni concrete la prossimità al territorio e al tessuto economico e sociale della provincia”.