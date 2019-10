Controlli antidroga a Corigliano Rossano, 5 arresti

Cinque persone sono state arrestate dagli agenti del commissariato di Polizia di Corigliano Rossano in due distinte operazioni finalizzate al contrasto del traffico di droga. Gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio: S.M. 34enne, S.I. 10enne, J.L. 33enne, B.A. 21enne e M. A.M. 20enne.

Intorno alle 19.30 gli agenti hanno controllato S.M. “beccato” a vedere della droga a una persona che è scappata. Il 34enne è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana e per questo motivo gli agenti lo hanno portato a casa dove hanno sorpreso altri tre giovani, S.I., J.L. e B.A. intenti a confezionare altre dosi di droga, previa pesatura mediante l'utilizzo di un bilancino di precisione.

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato oltre a 55 grammi di marijuana, vario materia le per il confezionamento e la somma contante di circa 170 euro.

Sempre nella stessa M.A M. è stato notato in una piazza di Corigliano Rossano, mentre cedeva due involucri di hashish. Questi ha tentato di disfarsi della droga buttandola per terra, ma è stata recuperata dagli agenti che prima hanno fatto una perquisizione, e dopo aver trovato altre due dosi, hanno deciso di controllare la casa dove hanno trovato altre dosi di hashish del peso di 6,50 grammi. L’uomo è stato arrestato e il pm di turno ha convalidato il fermo.