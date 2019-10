Isola, sequestrate 67 arnie non registrate

I carabinieri forestali di Crotone hanno sequestrato un apiario all’interno di una foresta di eucalipto in località Concio a Isola Capo Rizzuto. Le arnie non erano state registrate nella banca dati dell’anagrafe nazionale. Il proprietario non è stato ancora individuato.

È successo durante un controllo, quando i militari hanno scoperto le arnie prive di qualsiasi indicazione del codice aziendale e del cartello identificativo obbligatorio.

L’apiario inoltre non era stato registrato nella banca dati nazionale e malgrado i numerosi contatti stabiliti con i veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale e diversi apicoltori non è stato possibile risalirne al proprietario. Le modalità di gestione dell’apiario sembrerebbero indicare che quest'ultimo provenga dalla Sicilia.

Alcune arnie recavano i contrassegni MD e altre MS. Molto di esse erano complete di melari, segno che l’alveare era in produzione. I militari ne hanno sequestrate in tutto 67. Il servizio veterinario, al momento degli accertamenti non presente sul luogo, dovrà eseguire altri controlli per verificare la condizione sanitaria degli insetti.