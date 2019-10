Sfondano la saracinesca di un bar e rubano incasso

Hanno prima sfondato la saracinesca di un bar e poi hanno rubato l’incasso. È successo a Cosenza dove la scorsa notte ignoti hanno usato un’automobile per scardinare l'ingresso di un negozio in via Popilia, nei pressi del centro commerciale I due fiumi, per poi entrarvi portare via quanto possibile.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri che ancora non hanno quantificato il valore del bottino asportato. Nel frattempo in città cresce la paura dato che l’episodio della scorsa notta è l’ennesimo nel capoluogo. Circa una settimana fa, è toccato a un tabacchino in via Popilia, poi a un bar che si trova nel centro commerciale.