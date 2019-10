San Giovanni, “beccato” con marijuana e bilancino. Arrestato 25enne

Detenzione di droga ai fini di spaccio. È l’accusa mossa a un ragazzo di 25 anni arrestato dai carabinieri di San Giovanni in Fiore. Nel corso di un controllo i militari hanno trovato nella disponibilità del 25enne 34 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta. Nel corso del controllo è stato inoltre trovato un bilancino di precisione.

Il 25enne, al termine delle formalità di rito, è stato condotto nella propria abitazione ai domiciliari. All’esito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.