Brutto scontro tra due auto che finiscono in fiamme: ferito uno dei conducenti

Due auto sono finite in fiamme, ieri sera intorno alle 10 e mezzo, dopo un incidente stradale avvenuto in prossimità dell’incrocio tra via Eroi di Sapri e Via Gramsci a Lamezia Terme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento della città della Piana che hanno damato l’incendio divampato dalle vetture coinvolte nel sinistro, una Dacia ed una Fiat Panda, quest’ultima che a seguito dell’impatto si è anche ribaltava su di un lato, al centro del crocevia.

Ferito il conducente della Panda che, preso in cura dal personale sanitario del Suem118 è stato successivamente portanto nell’ospedale cittadino.

L’intervento dei pompieri ha consentito di mettere in sicurezza le vetture e la zona interessata in attesa del soccorso stradale. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente da parte dei carabinieri intervenuti anch’essi.