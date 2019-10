Resta in carcere Giuseppe Guadagnuolo, il 54enne di Lamezia Terme, reo confesso dell’omicidio di Angelo Pino, l’ex agente della penitenziaria ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi.(QUI) Il gip del Tribunale di Lamezia Terme Emma Sonni ha convalidato oggi il fermo. L’uomo ha ammesso di aver agito per gelosia perché la sua ex moglie frequentava la vittima.