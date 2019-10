Teatro Primo: da novembre parte un cartellone variegato per adulti e bambini

Tra consensi, incoraggiamenti e stimoli che provengono da più parti, si avvia la sesta stagione del Teatro Primo di Villa San Giovanni , cui strenuamente si dedicano i direttori artistici Silvana Luppino e Christian Maria Parisi. Consolidata realtà nel panorama artistico locale, quello di via delle Filande 29 è uno spazio accogliente che risponde a una richiesta formativa e culturale sempre più variegata, per generi e fasce d’età.



"Ancora una volta il Teatro Primo riesce a sfornare una stagione completamente autofinanziata dall’anima riconoscibile e carismatica. L’obiettivo principale, perseguito anche quest’anno è quello di arricchire l’offerta culturale del territorio attraverso una proposta trasversale dalle prospettive differenti ricca di drammaturgia di alta qualità come sempre ricercata su tutto il panorama nazionale. Nuova stagione teatrale, nuove immagini. Quella appena conclusa è stata animata con successo dalla costante presenza del pubblico la cui risposta, inutile nasconderlo, rappresenta ossigeno puro per tutte le realtà come la nostra. Grazie a chi quotidianamente ci sostiene offrendoci partecipazione e preziosa collaborazione e grazie a tutti gli Artisti che anno dopo anno vivono con noi e con il pubblico la magia del ritrovarsi. Teatro Primo vuol dire 11 anni di attività, di resistenza culturale, vuol dire costruire insieme, tenere costantemente accesi i fari sulla passione teatrale, vuol dire sentirsi parte di una piccola splendida comunità in continua espansione fatta di artisti, di tecnici, di creativi e di spettatori.Tra le Novità un’ampia sezione LAB dedicata alla formazione e “Bambini a Teatro” un cartellone teatrale parallelo pensato per i più piccoli!!! "