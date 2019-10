Corap, sit-in dei dipendenti davanti a palazzo Campanella

Nuovo sit in per i lavoratori del Corap. Una delegazione ha infatti deciso di promuovere una nuova protesta per davanti Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria.

All’origine del gesto il rinvio della riunione della I e II Commissione in seduta congiunta dedicata appunta alle sorti del Consorzio. La delegazione promette un sit-in con forme di lotta più "sonore", per far conoscere e sensibilizzare la cittadinanza sulla vicenda che riguarda i 98 dipendenti.