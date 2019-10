Cede da un albero mentre raccoglie le olive, grave un 58enne

È ricoverato in gravi condizioni, nell’ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d’urgenza con un elisoccorso, un 58enne di Acquaro, F.C. le sue iniziali, che nella tarda mattinata di stamani è precipitato da un albero rovinando a terra.

Il fatto è avvenuto nella piccola cittadina in provincia di Vibo valentia. Da quanto appreso l’uomo era salito su un albero per raccogliere delle olive, mentre si trovava in un fondo di località Melidoro, quando avrebbe perso l’equilibrio e cadendo.

Sul posto si è subito precipitata un’ambulanza del 118, allertata dal proprietario del terreno, ma vista la gravità delle ferite, ha subito fatto intervenire un’eliambulanza che ha provveduto al trasferimento del malcapitato nel nosocomio del capoluogo di regione.

Sul posto per i rilievi e le indagini finalizzate ad appurare l’esatta dinamica dell’incidente i carabinieri della stazione locale e della compagnia competente di Serra San Bruno.