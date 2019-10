Ventennale Onas, delegazione calabrese a Cuneo per i festeggiamenti

Anche la Calabria era presente a Cuneo con una nutrita rappresentanza, composta dal responsabile delegazione Martino Convertini, i maestri assaggiatori, Alessio Falcone, Stefania Oliverio, Teresa Nicoletti, Rosanna Trombino, e l’addetto stampa nazionale Giorgio Durante – per celebrare i vent’anni dell’Onas.

L’organizzazione nazionale assaggiatori di salumi (Onas) è presente in quasi tutte le regioni italiane ed è stata costituita dalla storica Camera di Commercio di Cuneo. Le attività di quest’organo vertono principalmente sulla formazione di tecnici e maestri assaggiatori, figure fondamentali per il miglioramento delle produzioni norcine nazionali. I Corsi Onas hanno una grande valenza proprio per questo, si approfondiscono tematiche legate all’analisi sensoriale, ma vengono trattati anche temi tecnici importanti, come le tecniche di lavorazione, le carni, le spezie, la conservazione ecc.

Tra gli intervenuti il senatore Mino Taricco componente della commissione agricoltura e grande fautore del cooperativismo in agricoltura, erano presenti pure i Presidenti dei consorzi di tutela delle più importanti produzioni Piemontesi e i responsabili delle di verse associazioni assaggiatori aderenti al Gia, una associazione che riunisce molte delle sigle presenti in Italia, dagli ambasciatori del Miele, al consorzio di tutela dell’aceto balsamico tradizionale di Modena, all’Onab, assaggiatori di Birra, Adam che si occupano di acque minerali, Onafrut, e Onag, assaggiatori di Grappa.

Insomma il panorama delle eccellenze italiane era ben rappresentato. I festeggiamenti sono poi continuati a Fossano sede operativa dell’Onas, dove a conclusione è avvenuto il tradizionale taglio della torta a fine cena sociale che ha visto partecipanti oltre 150 soci provenienti da tutte le regioni italiane. Per questa speciale ricorrenza la Presidente Bianca Piovano ha fatto omaggio ai soci di un libricino dal titolo evocativo, “Una favola lunga vent’anni”.