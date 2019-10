Calcio. Campionato Amatori Over 35 Uisp, i risultati

La Consegna della targa ricordo all’FC Girifalco

La seconda giornata Amatori Over 35 si chiude con delle certezze, per come previsto nel precampionato, con la Fiorentina 10 bis, la Vigor Old Boys e il Piazza San Rocco che si attestano in vetta alla classifica, vincendo rispettivamente contro gli Amatori Pianopoli, lo Stalettì e la Casa dello Sport.

Non iniziano al meglio i campioni regionali in carica degli Amatori Pianopoli che subiscono una netta e pesante sconfitta al Tonino Corasaniti di Davoli contro la Fiorentina 10 bis con un secco 5 a 0; il gruppo guidato da mister Gaetano farà di tutto per rimettersi in corsa sabato prossimo al Catania di Pianopoli dove incontreranno i campioni nazionali della Vigor Old Boys che sabato hanno battuto lo Stalettì per 4 a 0.

La Casa dello Sport del patron Bentivoglio, guidata dal neo allenatore Felletti non inizia bene il campionato subendo una seconda sconfitta; nel posticipo della domenica cade tra le mura amiche col risultato di 1 a 4 contro la corazzata dei vice campioni regionale del Piazza San Rocco di Cimino e compagni.

Il Borboruso del presidente Bonacci, dopo il brutto scivolone della partita di apertura, si impone 2 a 0 contro l’Amami Mac3. Fra le rivoluzionate FC Girifalco del neo presidente Vonella e Lamezia Golfo del neo mister Fazio la spuntano i padroni di casa girifalcesi per 2-1.

Consegnate alle società Vigor Old Boys, FC Girifalco e Stalettì, per mano del Responsabile Tecnico Arbitrale Giovanni Tolomeo e del presidente Patrizio Gemello, le targhe di benvenuto nel campionato Amatori Over 35 Servizi Sportivi Calcio e non solo affiliato alla UISP di Cosenza.

La classifica vede quindi in testa Fiorentina 10 BIS, Amatori Piazza San Rocco e Vigor Old Boys a quota 6 punti, F.C.Girifalco 4, Borboruso Nel Cuore e Real Filadelfia 3, Amatori Pianopoli 1, Lamezia Golfo, Amami Mac 3, ASD Stalettì e Amatori Casa Dello Sport a 0.