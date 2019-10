Cronaca cosentina: 4 arresti della polizia

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano ha tratto in arresto M.D. di 33 anni e B.R. di 44 anni, in flagranza del reato di furto aggravato in concorso.

Ieri sera un equipaggio di “Volante” ha incrociato l’autovettura Fiat 600 con il cofano posteriore semiaperto dal quale fuoriuscivano alcuni infissi in alluminio. Fermati per un controllo, alla specifica richiesta di giustificare la provenienza degli infissi trasportati, dapprima si sono contraddetti, per poi ammettere di aver rubato il materiale edile in una proprietà.

Successivamente, è stata contattata l’azienda che, riconoscendo il materiale edile appena trafugato, ha sporto denuncia.

Il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, ha disposto per i due la custodia cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni a disposizione dell’A.G. procedente.

Ieri, in Via Palatucci, personale della Squadra Volante, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, ha tratto in arresto in flagranza di reato, R.M.C., di 54 anni, per il reato di evasione dai domiciliari.

L’A.G. informata, ne ha disposto la ri-sottoposizione alla misura in attesa di processo per direttissima.

Personale del Commissariato di P.S. di Paola ha proceduto alla notifica di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, ordine di Esecuzione per la carcerazione a R.G. 39enne.

Il personale operante è intervenuto presso una struttura ricettiva del tirreno, a seguito di un allert sul servizio telematico degli alloggiati che ne segnalava la presenza.

Dopo gli opportuni accertamenti si procedeva alla notifica del citato provvedimento di condanna a sentenza definitiva ad 2 anni di reclusione per ricettazione e con sentenza definitiva a reclusione di 4 mesi per resistenza a Pubblico Ufficiale.