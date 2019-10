Droga: spacciavano marijuana in casa, arrestati due nigeriani a Rossano

Personale del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano ha tratto in arresto A.E., di 32 anni, e E.C., di 35 anni, entrambi di nazionalità nigeriana, per detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

I militari hanno notato un insolito via vai di gente tra le ore 19.00 e le ore 20.00 di sabato scorso, presso l’abitazione di due cittadini extracomunitari, in area urbana di Rossano. Non potendo verificare la cessione dello stupefacente, gli agenti si sono avvicinati ad una finestra dell’abitazione ed hanno visto i due intenti a confezionare sostanza stupefacente.

La polizia ha poi fatto irruzione all’interno dell’abitazione, forzando la porta d’ingresso, e rinvenendo 11 dosi di marijuana già confezionata in buste di cellophane del peso di circa 1,6 grammi ciascuna, un bilancino di precisione con residui di droga, un pezzo di sostanza stupefacente del peso di 50 grammi circa, banconote di piccolo taglio per un valore di 70 euro, ed all’interno della spazzatura un altro involucro di cellophane contenente circa 60 grammi di marijuana.

I due sono stati tratti in arresto ed il P.M. di turno presso la Procura di Castrovillari ha disposto che venissero tradotti presso la Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione dell’A.G. procedente.