Abusivismo edilizio a Crotone: denunce e sequestri dal centro alla periferia

Prosegue l’attività della Polizia municipale nelle arterie cittadine che negli ultimi giorni ha denunciato una persona per non aver ottemperato ad una ordinanza in materia ambientale riguardante la rimozione dell'eternit in via Torino.

In zona Margherita, in via delle Conchiglie è stato sottoposto a sequestro di polizia giudiziaria anche un manufatto abusivo situato ad un piano fuori terra. Il proprietario è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Nel centro storico, in via Democide è stato denunciato invece il responsabile di un manufatto già sottoposto a sequestro per violazione dei sigilli. I controlli si sono poi spostati in un cantiere edile di Via Saffo, e qui i vigili hanno proceduto ad informare gli ispettori dell'Asl affinché verifichino eventuali anomalie per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro

Da controlli effettuati nella frazione Papanice è scaturita una pesante sanzione a carico di una persona che sul suolo stradale deteneva rifiuti vari. A conclusione delle attività sono stati ispezionati diversi veicoli ed identificato i rispettivi conducenti. Da tali controlli sono scaturite in tutto 6 sanzioni per mancato uso della cintura di sicurezza ai sensi dell'art. 172 del codice della strada.