Turismo: assemblea in Provincia con Magna Grecia 2.0 e gli operatori del settore

Tullio Romita, Aristide Fazio e Ugo Pugliese

Una riunione per discutere la tematica relativa al turismo: di questo si sono occupati i componenti dell’assemblea organizzata dall’Associazione Turistica Magna Graecia 2.0, fortemente voluta dal suo Presidente Aristide Fazio nel corso dei lavori di sabato scorso alla sala azzurra della Provincia di Crotone.

Alla manifestazione hanno preso parte Amministratori Comunali ed operatori del settore che hanno, al termine della riunione tracciato le linee guida ed il percorso da intraprendere al fine di rilanciare questo Settore di vitale importanza per l’economia provinciale.

Particolarmente apprezzati sono stati gli interventi di Tullio Romita, Responsabile Scientifico del Centro Ricerche sul Turismo dell’Università della Calabria, e dei Sindaci di Crotone, Ugo Pugliese, di Melissa, Mauro Falbo, di Pietro Bozzo, direttore Coldiretti, di Mario Spanò, Presidente Confindustria.

Sono state evidenziate le problematiche che non hanno consentito al Settore di avere un grosso riscontro numerico, in particolar modo quello del trasporto e dell’isolamento del territorio che penalizza sempre più questo territorio. E’ stato messo l’accento sui nuovi collegamenti aerei, che sono ormai diventati una realtà collegando questo territorio con il Nord Italia.

Tutto ciò deve essere da stimolo per tutto il Settore che deve iniziare a promuovere il territorio, le sue bellezze programmando la partecipazione alle imminenti borse e fiere turistiche al fine di veicolare un gran numero di visitatori nella nostra Provincia. Abbiamo l’obbligo di crederci, il turismo è fondamentale per il rilancio economico provinciale, questa terra non ha nulla da invidiare ad alcun territorio, archeologia, borghi stupendi, monti incantevoli, mari limpidi e cristallini, una enogastronomia con prodotti eccellenti fanno da corollario alla nostra storia.

Si è stabilito, inoltre, di svolgere ulteriori incontri in alcune delle realtà a maggiore vocazione turistiche della Provincia al fine di elaborare pacchetti turistici da ideare, progettare e promuovere nelle suddette borse e fiere turistiche per immettere questo territorio nei grandi circuiti nazionali ed internazionale. Tutti hanno convenuto che solo restando uniti e facendo squadra si potranno ottenere i risultati sperati e che il territorio merita.