Nuoto. C’è l’accordo tra Rari Nantes e Nuotatorikr: concessa la piscina del Pertini

La Rari Nantes L. Auditore Crotone, per far fronte agli imminenti, inderogabili e imprescindibili impegni federali delle proprie compagini: Under 17 Campione d’Italia il 27 Ottobre, e Under 15 e Under 13 nei primissimi giorni di novembre, ha chiesto, ottenuto ed acquistato, a tariffe agevolate, spazio acqua presso la Piscina del “Pertini”.

Una corsia dalle 15.30 in poi si somma allo spazio acqua serale, già concessoci nelle scorse settimane. “Ringrazio personalmente il gestore della Piscina provinciale del Pertini Antonio Fonte per averci concesso l’ingresso nell'impianto gestito dalla sua societa - dichiara il Presidente Vincenzo Arcuri - prima con la Under 17 che da Campione d’Italia in carica domenica prossima 27 ottobre dovrà affrontare a Salerno le sfide preliminari per la partecipazione al raggruppamento “A”, e a seguire con le altre compagini”.