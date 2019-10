Fine settimana ricco di controllo nel catanzarese: 20 denunce

20 persone denunciate e circa 58 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo sono stati recuperati durante lo scorso fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Catanzaro nel territorio di competenza e in particolare nell'area compresa tra Squillace e il Capoluogo.

I DETTAGLI

Il servizio, cui ha partecipato personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e delle diverse Stazioni Carabinieri dipendenti, ha permesso di deferire13 persone - soggetti sottoposti alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. - che hanno violato le prescrizioni imposte con il provvedimento di prevenzione.

Sempre i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio, un 19enne, trovato in possesso di circa 23 grammi di marijuana già suddivisa in dosi.

Analoga denuncia ha interessato un 23enne, trovato invece con poco più di 14 grammi di marijuana, sempre suddivisa in dosi e predisposta per la vendita.

I controlli su strada hanno invece portato alla denuncia di cinque soggetti.

Il primo, un 25enne di Catanzaro, è stato fermato a bordo di un’autovettura che era sottoposta a sequestro amministrativo. Il soggetto, privo di patente di guida perché mai conseguita, è stato deferito per violazione di sigilli e guida senza patente.

Il secondo, un 21enne di Squillace, è stato deferito in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere. Nella sua autovettura i Carabinieri hanno rinvenuto un coltello a scatto, di cui il giovane non ha saputo giustificare il porto.

Stessa sorte per il terzo, un 30enne di Catanzaro, che invece è stato trovato con un’ascia e un tubo in ferro di quasi un metro. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Il quarto e il quinto, invece, un 32enne e un 40enne, sono stati deferiti perché, colpiti dal provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Catanzaro, sono stati invece controllati nel territorio di detto Comune.

I controlli in materia antidroga, oltre ai deferimenti prima citati, hanno portato anche alla segnalazione amministrativa di quattro persone, tutte maggiorenni, trovate con dosi di marijuana, cocaina ed eroina per uso personale.

Infine, i controlli alla circolazione stradale hanno visto la contestazione di 14 sanzioni al C.d.S. per violazioni varie tra cui uso del cellulare e mancato uso delle cinture di sicurezza.