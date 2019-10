Moto finisce fuori strada sulla SS18: muore centauro

Ennesima tragedia sulle strade calabresi. La vittima questa volta è un centauro che ha perso la vita sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, in località Acchio-fiumicello di Grisolia.

Per cause in corso di accertamento, il malcapitato ha perso il controllo della sua moto ed è uscito fuori strada. L’impatto contro il suolo purtroppo non ha lasciato scampo al motociclista che è morto sul colpo.

Sul posto è presente il personale di Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica, la gestione della circolazione e per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Chiuso provvisoriamente il traffico - in entrambe le direzioni - nel tratto in corrispondenza del km 268,000.