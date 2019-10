Bocce. Raffa, Serie A e A2. Il Rende si arrende al Boville, pareggio con rimpianti per la Catanzarese

Nel massimo campionato di alto livello della Raffa, seconda sconfitta consecutiva per la Città di Rende che praticamente nulla può, o quasi, contro lo strapotere della più accreditata e blasonata Boville Marino (Roma).

I capitolini passano con un secco 7-1: Di Nicola e compagni si rivelano qualitativamente superiori per la neopromossa (orfana dell’infortunato Vincenzo De Rose) che realizza il punto della bandiera nel secondo tempo con la coppia Oliva-Bianco.

Per la formazione calabrese ancora in evidenza il giovane Gianfranco Bianco, prossimo a partire per gli Europei Juniores di Gersthofen. All’incontro ha presenziato Vincenzo Santucci, presidente del Comitato Regionale del Lazio della Federazione Italiana Bocce.

A questo punto non si può più sbagliare perché la Città di Rende è l’unica formazione del Girone 2 ancora a zero punti. Sabato prossimo la squadra del presidente Salerno ospiterà la Fontespina di Civitanova Marche.

In Serie A2, invece, dopo il ko di Terzigno (Napoli), si registra il battesimo casalingo con rimpianti, tanti, per la Catanzarese del presidente e tecnico Filippo Caliò.

Nella gara diretta da Emilio Segreti, la matricola catanzarese chiude 4-4 contro la Kennedy-Af Accessori di Napoli. Dopo un bel primo tempo passato in archivio sul 2-2 (vinto il primo individuale con il capitano Giuseppe Buffa e quello post- terna con Antonello Rotundo), i catanzaresi sprecano le migliori occasioni per chiudere la partita nei set di coppia del secondo turno che vede protagonisti fra gli altri Buffa, Tundo e Rotundo.

Al netto dei rimpianti, perlomeno il punto conquistato fra le mura amiche permette alla Catanzarese di lasciare la casellina degli zero punti: sabato 28 ottobre di nuovo in trasferta, in casa di Belfiore Santa Rosa, a Lecce. (Catanzarese – Kennedy-A.f. Accessori 4-4 (47-50)

IL TABELLINO

Boville Marino-Città di Rende 7-1 (62-29)

TERNA: Palma-Santucci-Nanni vs Parise-Carbone-Veloce 8-3; INDIVIDUALI: Palma vs Parise 8-5; G. Di Nicola vs Bianco 8-2 e 8-1; COPPIE: Palma-Santucci vs De Rose (sost: 2° set Carbone)-Veloce 8-3, 8-0; G. Di Nicola-Nanni (2° set D’Agostino) vs Oliva-Bianco 6-8, 8-7

All. Boville Marino: Giulio Arcangeli (dir. Fabio Roggi)

All. Città di Rende: Gianluca Cristiano (dir. Daniele Salerno)

Direttore: Roberto Lopparelli di Perugia (arbitri: Roberto Sdringola – Paolo Ceccotti)