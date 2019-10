Accoltellato durante un battesimo a Cariati, disposti esami irripetibili

Proseguono le indagini per l’aggressione verificatasi a Cariati quando, durante un ricevimento per una festa di battesimo, all’interno di un ristorante del luogo, un 43enne, P.C., originario di Cirò e residente a Campana, è stato colpito per futili motivi da un 33enne di Cariati (QUI)

L’uomo, raggiunto da tre colpi di coltello, la cui lama è rimasta conficcata nell’addome, di seguito è stato trasferito e ricoverato in condizioni di urgenza e con prognosi riservata presso l’Ospedale Annunziata di Cosenza.

Il 33enne cariatese, A.A, dunque, è accusato di tentativo di omicidio aggravato dai futili motivi ed attualmente detenuto nel carcere di Castrovillari a seguito di una ordinanza del gip presso il Tribunale della Città del Pollino, successivamente confermata dal Tribunale del Riesame di Catanzaro.

L’indagine è in mano al pm del Tribunale di Castrovillari che ha disposto presso gli specialisti del RIS di Messina degli esami irripetibili, volti all’esatta ricostruzione dell’accaduto. La persona offesa ha inoltre dato incarico di tutelare i propri interessi nel processo all’avvocato Ettore Zagarese.