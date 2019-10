Incidente sulla 106 a Isola. Due feriti, uomo estratto dalle lamiere

Due persone sono rimaste ferite in un brutto incidente stradale verificatosi questa mattina intorno alle 6 sulla Statale 106, nne tratto di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese. Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso, i vigili del fuoco del comando del capoluogo che hanno estratto dall’abitacolo il conducente di uno dei due mezzi che era rimasto incastrato tra le lamiere.

L’uomo è stato poi consegnato ai sanitari del 118 per le cure del caso e il successivo trasporto nell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l’intera zona.