Omicidio nella notte a Lamezia, ucciso ex agente penitenziario in congedo

Un 52enne lametino, P.A., ex agente della polizia penitenziaria in congedo, è stato ritrovato morto nella sua auto. Il cadavere dell’uomo era ancora nella vettura, al posto di guida, quanto sul posto, in località Sambiase di Lamezia Terme, sono intervenuti - intorno all’una e mezza di stanotte - i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia della città della Piana, allertati da una chiamata al 112.

Durante il sopralluogo svolto dagli uomini del Nucleo investigativo dell’Arma è emerso che la vittima era stata da poco colpita in parti vitali del corpo e da almeno tre colpi di arma da fuoco, presumibilmente esplosi da una distanza ravvicinata.

Al momento vengono esclusi moventi connessi agli ambienti della criminalità organizzata. Le indagini sono condotte dai carabinieri del gruppo lametino sotto la direzione della Procura della Repubblica Locale.