Leopolda, Magorno (Iv): “Grande partecipazione al tavolo per il Sud”

Grande partecipazione al tavolo dedicato al Sud che si è tenuto questa mattina alla Leopolda di Firenze: “Una bella partecipazione in termini di idee e contenuti sulle prospettive per il Sud-ha commentato il coordinatore Ernesto Magorno- che con i suoi valori e le sue istanze, partendo da cultura e turismo, deve essere centrale nel processo di costruzione del nostro nuovo soggetto politico. Dal fondamentale bisogno infrastrutturale a una maggiore formazione per reperire i fondi europei passando per un piano di lavoro e sburocratizzazione da realizzare in tempi brevi.”

“E poi-continua il Senatore IV- l’esigenza di un’azione volta all’educazione alla legalità. Infine- conclude Magorno- non posso non riflettere sul fatto che c’è bisogno di maggiore attenzione verso i giovani, da ascoltare e rendere protagonisti seguendo il modello lanciato da Italia Viva che prevede il binomio uomo-donna per ogni posizione”.