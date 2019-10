Crotone. Controlli settimanali, segnalazioni e denunce tra droga e allacci abusivi

Proseguono le attività settimanali per il personale della Squadra Volante di Crotone impegnato nei controlli del territorio - previsti dal Piano Focus ‘Ndrangheta - che domenica scorsa ha rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, in via Acquabona, un involucro con 17 grammi di cocaina.

Il giorno dopo deferito B.F., 59enne crotonese, con precedenti di Polizia, perché, a seguito di un controllo in via Botteghelle, è stato trovato in possesso di chiavi alterate e grimaldelli, opportunamente sequestrate.

Nella stessa giornata, nell’ambito del Progetto “Spartaco”, una pattuglia della Volante ha deferito il 51enne L.M., accusato di lesioni personali nei confronti di un 25enne del posto. Segnalato al Prefetto, poi, un assuntore di stupefacente, il 41enne S.D., che aveva con sé, al momento della perquisizione, due flaconi in plastica con metadone senza etichetta di rilascio da parte del Sert, quindi detenuto illegalmente.

Sempre in quella giornata, la Pasi-Squadra di Polizia Amministrativa, supportata da personale dell’Ufficio di Gabinetto, del Sian dell’Asl provinciale e dell’Ispettorato del Lavoro locale, ha effettuato dei controlli amministrativi ad una attività di somministrazione di alimenti e bevande di Torre Melissa.

A seguito della verifica delle autorizzazioni amministrative, il titolare dell’esercizio è stato invitato in Questura per presentare la documentazione che non era in grado di esibire al momento del controllo. Il personale dell’Ispettorato del Lavoro ha quindi accertato la presenza di un dipendente non assunto sul totale di tre lavoratori identificati, procedendo ad emettere contestualmente un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Inoltre il personale dell’Asp-Sian ha emesso prescrizioni di carattere igienico-sanitario ed invitato il proprietario per esibire ulteriore documentazione sanitaria.

Mercoledì scorso invece, avvalendosi di tecnici della società “E-Distribuzione”, gli agenti hanno denunciato per furto aggravato di energia elettrica il 64enne M.L., nato a Rocca di Neto; il 39enne crotonese M.R., la 51enne B.L., nata a Cosenza; P.G., 61enne nata a Strongoli; la 28enne crotonese B.A. e infine B.A., 62enne nato a Cirò Marina.

Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti anche una carabina con relativo munizionamento, due pistole modificate e private del tappo rosso e 47 di miccia esplodente; 6 detonatori e 14 grammi di cocaina e 3,2 di marijuana.

Nella giornata del 16 ottobre personale della Divisione Pasi, col personale dell’Ufficio di Gabinetto e verificatori della Congesi, ha verificato delle situazioni di allaccio irregolare alla rete idrica cittadina da parte di alcuni residenti e presso alcune attività commerciali.

In particolare in una attività per la somministrazione di alimenti e bevande, il cui titolare risulta essere il 32enne crotonese F.D., è stata accertata l’assenza di un regolare misuratore, e la presenza di un allaccio abusivo direttamente alla rete idrica pubblica, realizzato tramite un raccordo in ottone. Il titolare è stato deferito alle autorità competenti per furto aggravato procedendo al sequestro penale del materiale utilizzato per l’allaccio.

Stessi riscontri sono stati contestati al titolare di un’altra attività, sempre per la somministrazione di alimenti e bevande, l’81enne C.F.

Nell’ambito del progetto “Spartaco”, la Squadra Mobile, ha deferito due giorni fa per ricettazione il 33enne crotonese G.A. senza fissa dimora, trovato in possesso di un computer rubato il 2 gennaio 2015.

Nella tarda serata del 17 la Volante ha segnalato amministrativamente al Prefetto, come assuntore di stupefacenti, il 18enne A.A., che durante un’ispezione aveva con sé della marijuana, sequestrata.

Nella nottata del 18 ancora la Volante ha segnalato al Prefetto, come assuntore, il 31enne A.M., trovato con pochi grammi di cocaina. Nello stesso giorno è stata emessa denuncia nei confronti di T.B., 36enne nato a Crotone, per il reato di uso in atto di falso; deferito, poi, A.D., 23enne crotonese, per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere (è stato trovato con un coltello da 20 cm di lunghezza).

Dal bilancio settimanale complessivo risultano deferite all’Autorità Giudiziaria 15 persone, di cui 5 all’Autorità Amministrativa; identificate 2881; controllati 3407 veicoli (anche col sistema Mercurio); effettuati numerosi posti di controllo; elevate 49 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; effettuati 10 fermi e sequestri amministrativi o penali; elevate 4 contestazioni amministrative; effettuate 72 perquisizioni; accompagnate 14 persone in Ufficio per identificazione.