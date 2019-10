Surfcasting. Il giovanissimo Danilo Galimi Campione del Mondo Under 16

Il reggino Danilo Galimi è campione del mondo Under 16 di Surfcasting dopo aver trionfato nella competizione internazionale tenutasi a Sabaudia, Latina e Terracina e conclusasi da poco.

“Sono lieto di apprendere che Reggio Calabria ha un nuovo campione del mondo” ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà ricordando di aver avuto modo di conoscere il giovane concittadino nel giugno scorso.

Durante l’incontro, l’attuale campione italiano gli aveva illustrato i suoi sogni, i suoi obiettivi e le sue straordinarie prospettive. “La brillante promessa reggina – sottolinea il primo cittadino - è diventata una realtà di livello mondiale sbaragliando la concorrenza di ben quattordici squadre nazionali. Desidero fare un plauso all’energia ed al talento del nostro giovane concittadino, neo campione del mondo.”

Il Surfcasting è una modalità di pesca sportiva che si effettua dalla spiaggia, con robuste canne, capaci di lanciare il complesso terminale (esca e piombo) a distanze considerevoli dalla riva.

Galimi ha vinto il titolo mondiale Under 16 battendo la Francia nella sfida finale, sotto la guida del Ct azzurro Agostino Antonelli, ed è un tesserato della Lega Navale Italiana, capitanata da Massimo Mucciola.

“Un risultato - ha sottolineato Falcomatà - che, oltre ad inorgoglire, rappresenta un esempio positivo per ragazzi e adulti. Il nuovo campione del mondo deve essere fermamente compiaciuto di questo percorso vincente, ed orgoglioso di aver rappresentato Reggio Calabria in giro per l’Italia ed in ambito mondiale non solo per i risultati sportivi raggiunti ma per aver tenuto alto il buon nome della nostra città, allontanando con decisione i messaggi negativi che troppo spesso identificano la nostra terra”.