Agguato a Crotone. 63enne ferito alle spalle a fucilate mentre era in bici

Un vero e proprio agguato quello consumatosi nella serata di oggi, nei pressi di via Giovanni Paolo II a Crotone. Vittima un 63enne del posto, Alessandro Covelli, che da quanto ricostruito dagli uomini della squadra mobile di Crotone, al comando del dirigente Nicola Lelario, e dalle Volanti, agli ordini di Francesco Cecere, intervenuti sul posto, è stato raggiunto alle spalle da alcuni colpi di fucile caricato a pallini.

I colpi non hanno però e fortunatamente causato delle ferite gravi tanto che l’uomo ha potuto chiedere aiuto autonomamente e una volta soccorso è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo dove non versa assolutamente in pericolo di vita.

Quanto alla dinamica dell’agguato, sempre in base a quanto appreso da fonti investigative, il 63enne stava viaggiando a bordo di una bicicletta quando è stato affiancato da una vettura da cui sono partiti gli spari.

Il ferito è soggetto già conosciuto alle forze dell’ordine, attualmente sorvegliato speciale vanta precedenti anche per associazione mafiosa.