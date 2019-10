Iaquinta si gioca il titolo a Monza nell’ultimo round della Carrera Cup italia

Simone Iaquinta è pronto a giocarsi le sue carte per conquistare il titolo della Carrera Cup Italia. Iaquinta, che corre al volante di una Porsche Carrera 911 del team Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano, ha dalla sua la motivazione, l’esperienza, la consapevolezza che comunque vada sarà stato un momento di grande crescita personale.

Data l’importanza dell’evento, la casa automobilistica di Stoccarda farà le cose in grande, per questo gran finale. Le gare saranno commentate in tv da Guido Schittone e Matteo Bobbi, mentre il talent Show “RACE! - Il prossimo pilota” proclamerà il driver ufficiale del team Q8 Hi Perform per la Carrera Cup Italia 2020.

Iaquinta, dal canto suo, si dichiara “concentratissimo e pronto ad affrontare quest’ultima prova stagionale. Sarà una dura battaglia – ha spiegato – tutti vorranno salire sul gradino più alto, e tutti hanno le potenzialità per poterlo fare. Bisognerà sfoderare una prova maiuscola, dare ancor di più di quanto si è fatto finora. Ma la voglia di dimostrare le qualità che con il team abbiamo costruito gara dopo gara, non deve però diventare un’ossessione. Sappiamo di aver fatto bene, di aver dimostrato tanto. Adesso cerchiamo di concludere al meglio quest’ultimo round”.