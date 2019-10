Ospedale Trebisacce, il sindaco incontra il commissario Cotticelli

Saranno avviati contatti e confronti con le associazioni di categoria, di volontariato e professionali di Trebisacce per cercare di dar vita ad idonee iniziative al fine di accelerare il percorso di potenziamento dei servizi essenziali esistenti, oltre che procedere all’avvio di altri servizi ospedalieri e territoriali negli ambulatori cittadini.

Questro quantp emerso nel corso dell’incontro tra il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, e il Commissario ad acta della sanità calabrese, Saverio Cotticelli, e il sub Commissario, per tornare a parlare dei problemi relativi all’ospedale di Trebisacce, per come previsto dal dca 64/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Dopo lo strappo dei giorni scorsi, si è svolto a Catanzaro l’incontro durante il quale Cotticelli ha garantito la prossima attuazione di quanto previsto dal decreto numero 64 del 2016 e successive integrazioni, al fine di poter dare risposte concrete e reali alle popolazioni della Sibaritide e dell’Alto Ionio, soprattutto per le emergenze/urgenze, regolarizzando prima di tutto gli atti relativi alle sale operatorie. Gli stessi rappresentanti del governo hanno evidenziato come la sanità calabrese sia, ora come mai, una vera e propria emergenza, la cui soluzione non è più procrastinabile.

“Proprio per questa ragione - ha dichiarato il commissario - consapevole che la Calabria, al pari delle altre regioni, necessita di strutture e professionalità sanitarie adeguate, è stata avviata una procedura di verifica degli atti amministrativi finalizzata alla risoluzione delle tante inadempienze che di fatto stanno impedendo la riapertura del nosocomio”.

Il Sindaco Mundo ha ringraziato il commissario e la Crocco per la disponibilità manifestata, certo di poter continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati e garantire almeno i LEA.